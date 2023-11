La Nazionale ha restituito all'Inter un Nicolò Barella a livelli alti, come mai fin qui in stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'interista, assieme a Chiesa e Donnarumma, si è imposto come pilastro imprescindibile per Spalletti. Centrocampista di lotta e di governo, non più soltanto motorino instancabile ma anche cervello che fa scelte lucide e movimenti intelligenti. Si inserisce e innesca i compagni in zona gol. E poi resta invariato il piglio di chi non molla mai. Tutto questo lo pone tra i leader dell'Italia. Cosa gli manca? Solo qualche centimetro per parlare di top assoluto a livello mondiale. Almeno secondo la rosea.