In campionato spazio alla squadra migliore, in Champions spazio a 3-4 cambi. Questo lo schema che, secondo il Corriere della Sera, ha in mente Inzaghi tra Atalanta e Salisburgo, dove c’è in palio il primo posto in classifica e la qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

Quello di Bergamo sarà "il primo tornante della salita dell’Inter", scrive il quotidiano generalista, ricordando che dopo la trasferta in Austria e la sfida in casa col Frosinone, i nerazzurri giocheranno in una settimana allo Juventus Stadium di Torino, al Da Luz di Lisbona e al Maradona di Napoli. Arrivarci con la qualificazione di Champions al sicuro e con un margine di vantaggio anche in campionato sarebbe l’ideale.