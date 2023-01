Questa sera, a Monza, Romelu Lukaku potrebbe ripartire titolare con accanto Lautaro Martinez . Questo quanto sostiene oggi il Corriere della Sera , sottolineando che il ritorno di Big Rom "ha dato una ulteriore carica ai nerazzurri e soprattutto ha consentito di giocare coperti e allineati contro il Napoli, sfruttando la capacità del belga di dare profondità, per colpire in ripartenza nel cuore della difesa altrui - si legge -. Questo assetto, nelle prime tre giornate di campionato con Lukaku abile e arruolato, non era mai stato così netto.

Nel senso che l’Inter aveva in testa ancora il gioco della scorsa stagione, ma senza Perisic e con un Lukaku in più. Contro un avversario che non è il Napoli e nemmeno il Barcellona, ma che è più simile all’Atalanta, sarà interessante vedere quale percorso sceglierà l’Inter per superare l’ennesimo labirinto lontano da San Siro".