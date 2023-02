Sampdoria-Inter chiuderà stasera il programma della giornata di campionato con il confronto tra Inzaghi e Stankovic sulle panchine. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ci sarà spazio per Lukaku e Brozovic dal 1', mentre i blucerchiati potrebbero giocare a specchio: 3-5-2, con il nuovo arrivato Jesé in panchina. Sarebbe una mossa già vista da parte di Pioli nel derby. Possibile una maglia da titolare anche per Gosens.