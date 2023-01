Mercoledì prossimo, a Riyad, viene messe in palio il primo trofeo della stagione. A contendersi la Supercoppa Italia saranno Milan e Inter, con un'importante novità tecnica pronta a fare il suo esordio nel calcio italiano. Come ricorda oggi il Corriere dello Sport, infatti, in Arabia verrà utilizzato il fuorigioco semiautomatico, "per la prima volta in una gara di una Lega nazionale. In Serie A, la tecnologia verrà introdotta con l’inizio del girone di ritorno. Si gioca al King Fahd International Stadium - si legge -. Non saranno presenti soltanto spettatori locali: sono anche annunciati circa 300 tifosi dall’Italia".