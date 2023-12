L'esclusione dai convocati di Buchanan per l'impegno di oggi del Club Bruges con il Molenbeek non è passato inosservato. Come spiega il Corsport, le esclusioni dell'ultimo periodo vanno lette proprio in chiave mercato: il club belga aspetta solo l'offerta giusta per lasciar partire il canadese già a gennaio, considerando il no al rinnovo per il contratto in scadenza nel 2025.

La cifre? Ovviamente, rispetto ai mesi scorsi, è scesa: si parla di 7-8 milioni per portarlo via ai nerazzurri belgi già a gennaio. Per l'Inter, dopo il ko di Cuadrado, l'esterno canadese è diventato una priorità. Oggi la formula, l'unica possibile, è prestito con obbligo di riscatto. Buchanan ha già dato l'ok all'Inter, ma occhio al City di Guardiola.