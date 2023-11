Sampdoria-Spezia sarà anche derby in famiglia per Esposito, Sebastiano contro Pio e Salvatore. L'ex attaccante nerazzurro ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Sebastiano, è un problema in più affrontare Pio e Salvatore in una situazione di classifica delicata per entrambe le squadre?

"Sicuramente. Sarebbe stato meglio giocarla in un altro momento del campionato, perché ne soffriamo tutti, anche come famiglia. La Samp è in ripresa, speriamo di continuare, anche lo Spezia ha avuto difficoltà".

Com’è l’attesa in famiglia?

"La mamma soffre, come l’11 giugno scorso, quando andammo in campo tutti e tre, ma in gare diverse. Lei forse preferirebbe non guardare la partita".

Mai vissuto un momento simile, tutti e tre di fronte nella stessa partita, ma da avversari?

"E’ la prima volta e sarà molto difficile, perché non sai come andrà a finire. Credo che la mamma tiferà per il pareggio, papà sarà contento se vincerà il più bravo".