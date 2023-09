Cronache di spogliatoio ripercorre la storia del derby di Milano dell'11 marzo 2007, quello in cui Ronaldo torna a giocare la stracittadina da giocatore del Milan. Ne parla Julio Ricardo Cruz. "Siamo entrati in campo e i fischi erano terribili. Vedevo tutti, dai bambini ai più grandi, che fischiavano. Pensavamo per Ronaldo sarebbe stata dura ma non gli ha fatto niente, ha segnato di sinistro a Julio Cesar ed sceso il silenzio - racconta El Jardinero -. Ci siamo sorpresi. Giusto lui doveva fare questo gol e l'ha fatto... Poi il mister mi ha detto di fare riscaldamento, l'ho fatto velocissimo e quando sono entrato mi ricordo che c'era la palla dall'altra parte e vedo che Ibra cerca di prenderla, vince contro Maldini lasciandolo indietro e io sono andato sul secondo palo. Dida cerca di toccarla e quando la tocco torno indietro e mi arriva dove c'ero io. Ho calciato in mezzo a Gattuso e Oddo e ho pareggiato dopo undici secondi dall'ingresso..."