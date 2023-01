Durante la sua intervista ai microfoni di Mediaset, Francesco Totti è tornato a parlare del suo rapporto con Luciano Spalletti. "Riappacificazione? Non l'ho sentito. Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se un giorno dovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti", le parole dell'ex capitano giallorosso.