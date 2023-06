Tuttomercatoweb ha intervistato Tiago Nunes, allenatore dello Sporting Cristal, in passato tecnico di Carlos Augusto al Corinthians. "Avevo insieme Piton e Carlos Augusto - ricorda -. Carlos era del club da due stagioni ma era in prestito: io sono stato chiamato per cambiare lo stile di gioco del Timao, erano conservativi e io volevo una squadra con maggior capacità di far transizione, con più proposta. Non potevo immaginare, inizialmente, che potesse adattarsi.

Era un giocatore molto difensivo ma per me era importantissimo. Inizialmente gli dissi che non avrebbe avuto grandi opportunità ma ha iniziato ad allenarsi duramente: era pronto a fare il centrale, il terzino destro, il mediano. Si è dimostrato un professionista incredibile, mi ha sorpreso".