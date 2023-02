Alla sua quinta partita da titolare, Ionut Radu ha festeggiato questa sera la prima vittoria con la maglia dell'Auxerre. La nuova squadra del portiere rumeno arrivato in prestito dall'Inter ha infatti superato per 2-1 l'Olympique Lione. All'iniziale vantaggio dei Gones firmato da Moussa Dembélé, la squadra borgognona ha risposto con le marcature, arrivate nel giro di due minuti ad inizio ripresa, di Gaetan Perrin e di Jubal. Vittoria preziosissima per l'Auxerre per le proprie speranze salvezza, visto che la squadra di Christophe Pélissier aggancia momentaneamente Strasburgo e Ajaccio a quota 18, meno uno dal Troyes quintultimo.