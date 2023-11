Fabio Quagliarella ci ha abituato a segnare in ogni modo nella sua lunga militanza nel calcio professionistico. A Sky Sport ha analizzato le prestazioni del Toro Lautaro Martinez: "Può fare gol in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, in area segna in tap-in, calcia in con tutti e due i piedi, sa dribblare lontano dalla porta, si crea le situazioni per colpire. Attaccanti così completi ce ne sono davvero pochi", ha concluso.