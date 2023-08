Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia si sofferma sulle chance di riconferma tricolore della squadra di Rudi Garcia: "Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…".