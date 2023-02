Intervistato da DAZN , il presidente del Leeds Andrea Radrizzani ha parlato così dell’ex nerazzurro Wilfried Gnonto , da quest’estate in forza al club inglese: "Volevamo o prenderlo a gennaio o comunque a febbraio per giugno. Poi la crisi degli ultimi giorni di mercato ci ha fatto anticipare, abbiamo trovato l'accordo con lo Zurigo. Poi ha fatto dopo le visite... Gli voglio bene, è italiano e un ragazzo eccezionale. Difficile trovare un italiano di 19 anni che parli benissimo quattro lingue ed abbia una tale apertura mentale".

Perché nessuna italiana ha puntato su Gnonto?

"Non saprei di preciso, forse il campionato svizzero non ha abbastanza appeal verso l'Italia. Abbiamo creduto in lui e pensavamo ci volesse comunque più tempo ma è esploso perché è umile, concreto e intelligente nel gioco. Sa gestire tempi e spazi. Guardate la personalità con cui è entrato contro la Germania e infatti fa assist".