"In campionato non stiamo portando avanti un percorso lineare, cercheremo di migliorare gara dopo gara". Il pensiero è di Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio Claudio e direttore generale del settore giovanile biancoceleste, raggiunto da Sky Sport al termine del sorteggio degli ottavi di Champions che arriva nel day after del ko contro l'Inter: "Sarà difficile risalire la china, ma non vogliamo perdere il treno Champions e zona europea, cercheremo di rialzarci presto", conclude.