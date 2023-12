Nel corso del suo intervento per 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha lanciato un appello per il futuro dello stadio di San Siro: "Non va abbandonato. Mi opporrò, è un monumento nazionale dove si sono viste tutte le più belle partite. Non può essere distrutto. Non può essere eliminato. In quello stadio sono stato un umile protagonista per 10 anni. Ogni partita ci sono 75 mila persone. Un monumento che Milano non può distruggere''.