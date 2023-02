Lionel Scaloni avrà la possibilità di difendere il titolo di campione del mondo vinto in Qatar da ct dell'Argentina nella prossima edizione che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Stando a quanto riportato da Tyc Sports, infatti, l'allenatore di Pujato, prima delle due amichevoli in programma a marzo, metterà fisicamente la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà all'Albiceleste fino al 2026.