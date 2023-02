"Del tema plusvalenze se ne parla da tantissimi anni ma nessuno riesce a trovare la soluzione. Quando ci muoviamo nel campo dell’economia di mercato, è davvero difficile trovare elementi oggettivi ma aspetto lumi da chi è deputato a giudicare questi fenomeni. Io ritengo che non ci siano dati oggettivi nel caso di scambi di mercato". Sono le parole del presidente della FIGC , Giancarlo Gravina , riguardo al tema plusvalenze, pronunciate durante la presentazione del “Report dell’osservatorio calciatori sotto tiro“, a cura dell‘Associazione Italiana Calciatori, e riportate da Calcio & Finanza .

"L’economia mondiale vive un momento di difficoltà e il calcio non è esente da questo discorso. Un conto è lavorare sui ricavi e un altro è mettere sotto controllo i costi. Per la prima ci sono delle leggi di mercato, per l’altra invece conta la nostra gestione. Serve un giusto equilibrio tra la politica dei ricavi e la gestione della spesa", ha aggiunto Gravina.