Ai microfoni di 'Si gonfia la Rete', Giovanni Galli ha fatto il punto sulle squadre che lottano per il vertice: "Il Napoli è spettacolare, divertente, ha idee, è concreto e la squadra in campo si diverte. Nella gara con l'Inter ho avuto la sensazione che, pur essendosi tramutata in una sconfitta, potesse essere la gara chiave per il Napoli in vista dello scudetto".