Eugenio Fascetti, ex allenatore di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare della prima parte di stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. "La seguo sempre volentieri. Non so inquadrarla bene, ma prende troppi gol - le sue parole -. Una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può prenderne così tanti. Con i difensori così alti, se trovano giocatori rapidi lasciano troppo spazio. E' una squadra che dovrebbe giocare chiusa e cercare il contropiede".