Il sorteggio andato in scena oggi a Nyon ha stabilito gli accoppiamenti degli spareggi dai quali usciranno le ultime qualificate a Euro 2024, che andranno ad aggiungersi a quelle che hanno già strappato il pass attraverso i gironi. Di seguito il quadro completo con i vari incroci:

Semifinali – Percorso A: Polonia-Estonia, Galles-Finlandia

Semifinali – Percorso B: Israele-Islanda, Bosnia Erzegovina-Ucraina

Semifinali – Percorso C: Georgia-Lussemburgo, Grecia-Kazakistan

Finale – Percorso A: Galles/Finlandia vs Polonia/Estonia

Finale – Percorso B: Bosnia-Erzegovina/Ucraina vs Israele/Islanda

Finale – Percorso C: Georgia/Lussemburgo vs Grecia/Kazakistan