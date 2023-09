Ancora problemi da affrontare per l'ex attaccante dell'Inter, Samuel Eto'o. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal The Guardian, il presidente della Federcalcio camerunese sarebbe stato indagato per aver truccato delle partite di seconda divisione con l'intento di favorire la formazione locale del Victoria United e spianare la strada per la promozione alla massima serie. L'accusa è stata mossa dall'ex vicepresidente della federazione ma è stata respinta comunque dal diretto interessato.