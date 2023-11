C'è anche Gigi Di Biagio tra i protagonisti dell'amichevole tra le leggende di Inter e Juventus raggiunte da Sportitalia. L'ex centrocampista si proietta così al Derby d'Italia del dopo sosta: "Sono due squadre che sono in forma - esordisce Di Biagio -. La Juve ha ritrovato fiducia, l’Inter sta benissimo: sarà una bella partita".

"Nella partita secca può succedere di tutto, in campionato vedo meglio l’Inter - prosegue -. La Juve era da tanto che non era in quella posizione, ma penso che l'Inter abbia qualcosa in più. Anche se quello che sta facendo Allegri è sotto gli occhi di tutti".