Gabriel Omar Batistuta è convinto che questo possa essere l'anno del Napoli, una squadra che insegue il sogno del terzo scudetto della sua storia ormai da troppi anni: "Secondo me vince il Napoli, faccio il tifo per loro e non perché sia tifoso ma perché penso che se lo meriti - ha detto Batigol nel corso di 'Supertele' su DAZN -. Saranno 7-8 anni che ci provano per una roba o l'altra non riescono. Li vedo più convinti, hanno un vantaggio importante e le altre penso che non riescano a prenderlo".