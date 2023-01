Grazie ad una rete di Felipe Anderson nel primo tempo la Lazio elimina il Bologna dalla Coppa Italia e vola ai quarti di finale. La squadra di Sarri, inserita dalla parte del tabellone in cui c'è anche l'Inter, sfiderà la vincente di Juventus-Monza, match in programma questa sera alle 21. La vincente di questo quarto di finale sfiderà la vincente di Inter-Atalanta, match in programma il 31 gennaio a San Siro.