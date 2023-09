"Ho smesso di giocare nel 2013, sto a Lecce da dieci anni e in dieci anni non ho mai visto un attaccante così giovane e con queste potenzialità. Ha tutto per superare tutti i miei record di gol". Così Javier Ernesto Chevanton esalta il talento di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino di 23 anni che sta facendo molto bene in Puglia e che nei giorni scorsi è stato accostato anche all'Inter.