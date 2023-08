Prima analisi della stagione per Paolo Casarin dai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport sull'operato degli arbitri. "Sono molto vicino alle scelte tecniche di Rocchi, condivido le sue idee - dice Casarin - Ha esperienza e grande voglia di rinnovare. Servono giovani. Sabato ho visto le partite arbitrate da giovani che sono stati ammirevoli.

Con qualche errore, per esempio in Frosinone-Napoli, ma Marcenaro è un bravo arbitro. Servirebbe però stabilire un rapporto migliore tra calciatori e arbitri, senza baruffe e cose del genere, anche per rendere più veloce e attrattivo il gioco. La base di tutto questo è il rispetto, poi si sbaglia ma gli arbitri sono impostati per fare il meglio".