Nel suo classico editoriale, il giornalista Carlo Nesti ha analizzato questo fine 2023 dell'Inter e della serie A in generale:

"Cosa porta il Natale sotto l'albero? 1) Una grande Inter, completa in ogni reparto (Bologna permettendo...). 2) La Juve è granitica in difesa, ma non ha abbastanza coraggio. 3) Il Milan ha discrete individualità, ma troppi infortuni. 4) Il Bologna, che tremare il mondo fa, rinnova i fasti degli anni Sessanta? 5) Il Napoli non può che migliorare con Osihmen e Kvara, eppure... 6) La Fiorentina segna gol meno di quanto potrebbe. 7) L'Atalanta sa essere un orologio svizzero. La Roma dovrebbe migliorare in intensità. 9) Nel Torino, con 2 punte, si vola in alto. 10) Nel Monza, la stabilità ricorda la scorsa stagione. 11) In casa Lazio, Sarri ha ragione: ambiente troppo inquieto. Morale della favola. La favorita è l'Inter, a meno che nella Juve non esplodano Chiesa e Vlahovic, e a meno che nel Milan, una volta svuotata l'infermeria, Leao non diventi un autentico uomo-gol".