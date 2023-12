Il giornalista de Il Sole 24 Ore, esperto in materia finanziaria, Marco Bellinazzo è stato intervistato da TvPlay per avere qualche chiarimento sulla questione Superlega: "La sentenza di oggi è epocale perché apre una strada, ma non apre la strada alla Superlega. Con oggi viene cambiato il modello giuridico europeo. I club, quindi, adesso possono organizzare autonomamente una propria competizione senza andare incontro alle sanzioni di Uefa e Fifa. Poi si devono vedere i futuri scenari, visto che c’è un assetto di competizioni già fissate fino al 2027" chiarisce.

"La Uefa non può più minacciare ai club di escluderli dalle proprie competizioni se parteciperanno alla Superlega. I club, di fatto, possono decidere se partecipare o meno alle competizioni Uefa. Questa sentenza va a cambiare i rapporti di forza, ma ognuno vede adesso i propri interessi. Al netto della Premier League, i soggetti deboli sono le leghe spagnole, italiane, e francesi. Trasmettere gratuitamente le gare della Superlega? Bisogna vedere il business plan. Si è persa la possibilità di stare in silenzio" ha concluso.