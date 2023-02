"È un Napoli che raccoglie punti ovunque con grandi prestazioni. Spalletti è riuscito a risanare un gruppo in cui non ci sono titolari, chiunque gioca è considerato parte integrante del gruppo". Così l'ex azzurro Salvatore Aronica, intervenuto a 'Maracanà della Domenica' su TMW Radio. "Spalletti conta tanto. I giocatori sanno che godono della sua fiducia. Il mister è riuscito a creare un gruppo e ha permesso a tutti di dare il contributo giusto in campo perché tutti si sentono importanti". Lotta serrata in zona Champions. "Chi vedo favorito per il quarto posto? Andrei cauto su quello che sta succedendo alla Juve - spiega Aronica -, fare previsioni ad oggi è difficile.