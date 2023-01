Ospite di Pierluigi Pardo per 'Supertele' su DAZN, Amadeus ha trovato il tempo di parlare della sua Inter nei giorni in cui sta preparando il quarto festival di Sanremo da direttore artistico: "L'ansia maggiore non è Sanremo, ma vedere le partite dell'Inter - ha detto ridendo il conduttore tv -. Sai che sono molto tifoso, di quelli che si rovinano la giornata se le cose vanno male. Io sono ansioso, guardo la gara sempre in piedi perché non riesco a stare fermo. Parto sempre pessimista per non rimanerci male dopo, Fiorello è più ottimista di me. Col Monza lo dicevo che c'era qualcosa che non quadrava, poi certo se avessero convalidato quel gol...".