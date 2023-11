Missione Euro 2024 compiuta. Col pareggio di Chisinau contro la Moldavia, l'Albania stacca il pass per la competizione tedesca partecipando così al torneo per la seconda volta nella sua storia.

Notevole l'emozione del ct Sylvinho nel dopogara ai microfoni di RTV Klan: "Una bella sfida che ho accettato molto volentieri. Ho detto fin dall'inizio che questo è un gruppo molto equilibrato, e così è stato. Il mio obiettivo era arrivare a novembre ed essere in lizza per la qualificazione e questo obiettivo è stato raggiunto. Era una sfida e un desiderio, un sogno. Non è stato per niente facile, credo molto nel lavoro. Questo era davvero un grande sogno. Questo è un giorno che rimarrà a lungo nella mia memoria per il resto della mia vita. Noi brasiliani abbiamo questa tendenza a legarci strettamente con i giocatori. Mi sono sentito estremamente felice per tutto quello che abbiamo fatto e ottenuto".