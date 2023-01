Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza nei giorni lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2022-2023.

Sin dal suo inizio il Calciomercato si svolge nella sede storica della città di Milano e, dal 1989, è organizzato ininterrottamente dall’A.Di.Se. su incarico della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano, dove

saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte agli orari riportati di seguito: