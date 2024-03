Con la sua bordata da fuori sporcata da Katie Bowen ha deciso la sfida contro l'Inter Women trovando il suo primo gol in Serie A, un gol chiave per il back to back Scudetto della sua Roma. L'attaccante giallorossa Sanne Troelsgaard ha parlato ai microfoni dei media ufficiali del club dopo la partita: "Partita dura, ma alla fine l’abbiamo portata casa e questo è quello che conta".

Hai segnato il tuo primo gol, un gol d’oro.

"Non è importante chi segna. Oggi ho avuto questa fortuna io, per il mio primo gol, che è valso una grandissima vittoria".