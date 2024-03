Intervenuto per i canali ufficiali giallorossi, Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parole importanti per l'Inter dopo la vittoria in extremis ottenuta all'Arena Civica Gianni Brera. Anche se a suo dire il gol del pareggio nerazzurro non era regolare: "Sono tre punti pesantissimi, perché ottenuti su un campo difficile e contro un avversario che sta attraversando un ottimo momento. Anche oggi hanno fatto un'ottima prestazione, che sicuramente ha complicato tutto. Poi, è chiaro che gli episodi avrebbero potuto determinare la partita: il loro gol era in netto fuorigioco. Magari, prima era colpa nostra, ma il fuorigioco c'era. E noi abbiamo vinto su un tiro deviato, ma il calcio è fatto di questi episodi. Portiamo a casa tre punti veramente importanti. La cosa che conta è che dopo l'1-1 la squadra non ha mollato, ha cercato di portare a casa i tre punti".

Fino al gol di Troelsgaard, sembrava che l'Inter fosse davvero la bestia nera del campionato della Roma.

"Assolutamente sì. Al di là della bestia nera, loro, che sono in un buon momento, hanno fatto un'altra grande partita. Ogni tanto ci vuole anche un pizzico di fortuna. Oggi, forse l'abbiamo avuta, ma questo non significa che adesso possiamo mantenere i punti di vantaggio con la Juventus. La cosa importante oggi era fare questi tre punti, e li abbiamo fatti".