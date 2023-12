Beppe Marotta si presenta ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Lazio-Inter e non solo a pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico che può lanciare la mini-fuga in testa alla classifica dei nerazzurri. Ecco le parole dell'amministratore delegato, che parte proprio dall'occasione di dare una prima spallata al campionato: "Intanto è una partita come tante altre, in cui andiamo alla ricerca sì dei tre punti, ma anche della continuità di prestazione. Non guardiamo la classifica momentanea, che dice qualcosa ma non più di tanto. Direi che la nostra squadra è fatta di professionisti seri che ormai hanno imparato a motivarsi da soli, con l'aiuto e il supporto di Inzaghi. Ma sanno assolutamente cosa devono fare".

Qualche assenza sulla destra, state già pensando al mercato?

"Gli infortuni fanno parte del rischio, ma abbiamo allestito una rosa numericamente di qualità. Non vogliamo lasciare nulla d'intentato, possiamo valutare le cose da fare dal momento che ci sarà necessità. Ci troveremo con Inzaghi, Ausilio e Baccin, ma non parlerei di allarmismo, ma di una squadra che risponde appieno a quelli che sono i nostri obiettivi e che, soprattutto, sta facendo bene".

La situazione rinnovi, avremo news prima di Natale su Dimarco, Lautaro e Mkhitaryan?

"Non so, sicuramente queste sono dinamiche che tutte le società stanno affrontando, noi lo facciamo con calma e cautela. Oggi siamo concentrati su questa partita, domani penseremo alla Coppa Italia, quindi al Lecce. La priorità va agli impegni del campo".

Il rinnovo di Mkhitaryan è legato a quello di Zielinski col Napoli o possono coesistere in nerazzurro?

"Mkhitaryan è un grande professionista che ha dimostrato con le sue prestazioni di essere un giocatore di qualità. Non ci sono paragoni da fare perché lui ha la sua grande identità e il suo valore".

