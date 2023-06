Si sblocca la cessione di Robin Gosens? Novità in tal senso arrivano direttamente dalla Germania. SkySport Deutschland informa circa colloqui concreti proprio in queste ore tra l'Union Berlino e l'esterno mancino: sul tavolo dell'ex atalantino sarebbe arrivata una proposta ufficiale da parte del club tedesco dopo le tante indiscrezioni dei giorni scorsi. Gosens sta valutando l'ipotesi di andare in Bundesliga e l'Inter resta alla finestra: secondo SkySport DE, i dialoghi tra i club devono ancora partire (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). L'esterno tedesco all'Inter sta bene, ma disdegnerebbe trovare una squadra che giochi la Champions e che gli garantisca maggior minutaggio. Si parla di un possibile prestito con obbligo di riscatto.

