In attesa del ritorno in gruppo di Denzel Dumfries, anche oggi alle prese con un allenamento personalizzato, situazione che lo rallenta rispetto alle previsioni fatte per la trasferta di Genova, Simone Inzaghi sta ponderando di mischiare ancora le carte della sua Inter. L'esterno olandese resta in dubbio per la panchina, sottolinea anche la Gazzetta dello Sport e l'allenatore piacentino, che qualche partita fa ha ritrovato Pavard, potrebbe considerare il ritorno del francese dal primo minuto. Ancora indisponibili intanto Dimarco e Lautaro, out per la trasferta al Marassi. Da monitorare anche Frattesi, oggi assente alla Pinetina per febbre come anticipato qualche ora fa (LEGGI QUI).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!