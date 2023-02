Stagione agrodolce fin qui per l'Inter, come ha sottolineato ieri Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha pubblicamente tirato le orecchie alla squadra e soprattutto a Simone Inzaghi: tutti richiamati alla responsabilità di migliorare in campionato, con il piazzamento Champions che non va assolutamente perso. D'altro canto, la squadra ha saputo fin qui regalare diverse emozioni ai propri tifosi soprattutto in gare clou, per poi perdersi in quelle considerate più semplici. "Ma proprio alla luce di quei singoli e abbaglianti exploit, la temperatura polare rispetto al Napoli (-18) è considerata inaccettabile: sa di spreco gratuito, di occasioni multiple buttate via, di approcci sbagliati e troppo nervosismo sparso - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Insomma, un’enormità di punti sono stati persi senza un perché contro squadre inferiori, gli ultimi proprio contro Thiago Motta al Dall’Ara. L’inversione di tendenza deve passare dalla panchina, certo, ma pure dai giocatori chiamati a prestazioni da Inter, anche quando i riflettori non sono così abbaglianti come contro il Porto". Insomma: palla a Inzaghi e alla squadra.