Sistemata la questione portieri, la più urgente assieme a quella dell'attaccante che rimane ancora aperta, l'Inter sta anche vagliando diversi profili per completare il reparto arretrato con il sesto difensore. Allo stato attuale, secondo Gazzetta.it, gli obiettivi più caldi sono due: Trevor Chalobah e Takheiro Tomiyasu, le cui quotazioni sono in ascesa. Piste comunque difficili, precisa la rosea: per il sierraleonese naturalizzato inglese, il Chelsea chiede 30 milioni di euro e non ha ancora aperto alla cessione a titolo temporaneo né abbassato le pretese nonostante l'arrivo di Axel Disasi dal Monaco, mentre di fronte al giappponese l'Arsenal ha alzato un muro rispetto al prestito.

Decisamente in secondo piano gli altri nomi circolati nelle ultime settimane, anche se, soprattutto per Merih Demiral, che l'Atalanta aveva proposto senza suscitare grande entusiasmo in Viale della Liberazione, se ne potrebbe forse riparlare negli ultimi giorni di mercato in caso di necessità. Sempre in casa bergamasca c'è quel Rafael Toloi che piace ai milanesi, ma che la Dea non vuole cedere. L'ultimo profilo è quello di Tiago Djalò, una strada percorribile solo in prospettiva, non fosse altro perché il portoghese tornerà a disposizione solo tra uno o due mesi dopo la rottura del crociato subita a marzo. La strategia, in questo caso, è anticipare i tempi per un eventuale accordo a gennaio, quando il 23enne del Lilla sarà libero di trattare il suo addio a zero.

