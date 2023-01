Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Zaffaroni prova a dimenticare il ko rimediato contro l’Inter e a proiettarsi verso la sfida contro il Lecce: "Da un punto di vista tecnico l'Inter è una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Le difficoltà contro queste squadre riguardano l'aspetto fisico, non ti concedono niente. Sai però che ci sono queste differenze e magari le affronti con più leggerezza mentale, riesci ad esprimerti meglio.