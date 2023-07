Come da copione, Marco Baroni è stato annunciato oggi come nuovo tecnico dell'Hellas Verona. Per l'uomo che ha condotto alla salvezza il Lecce nella scorsa stagione si tratta di un ritorno, avendo vestito da giocatore la maglia degli scaligeri dal 1995 al 1998. Baroni, precisa il club gialloblu in una nota ufficiale, ha firmato fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno.