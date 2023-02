Intervistato da Udinese TV, il difensore dell'Udinese Adam Masina commenta così il match perso ieri sul campo dell'Inter: "Sono veramente contento, non vedevo l’ora. Siamo molto dispiaciuti di non essere tornati a casa con dei punti. Credo che l’atteggiamento della squadra l’abbia fatto capire. È un momento un po’ così, non riusciamo a finalizzare molto e non ci gira bene. Ripartiamo dalla prestazione, sono convinto che ne usciremo. Ho aspettato il mio momento, ho lavorato duramente e se posso portare esperienza e fisicità in campo sono ben contento. Peccato non aver portato a casa il risultato."