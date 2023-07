L'arrivo di Raoul Bellanova rafforza l'anima italiana del Torino, che conta nelle sue fila gente come Samuele Ricci, Pietro Pellegri e, soprattutto, Alessandro Buongiorno, che si candida a diventare una bandiera granata: "Sarebbe una cosa bellissima restare a vita - le sue parole alla Gazzetta dello Sport-. Come dico sempre, il Toro è e deve essere un punto di arrivo per tutti. Quindi se potessi giocare tutta la vita nel Toro sarebbe veramente bello per me.

L'arrivo di Bellanova ha consolidato molto il gruppo. È importante avere un’anima italiana, ma ancora più importante è avere un gruppo che capisca che cosa è il Toro, al di là delle nazionalità".