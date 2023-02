L'attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, intervistato da Sky Sports UK, ha ampiamente parlato della sua esperienza all'ombra del Vesuvio: "Vincere un trofeo? Il gruppo è la cosa più importante, servirà ogni giocatore. Se l'attaccante titolare non segna, il sostituto può farlo. Lo stesso vale per la difesa e il centrocampo. È importante sapere che possiamo contare su tutti all'interno della squadra. Per ottenere le vittorie, dobbiamo essere presenti in ogni partita.