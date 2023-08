Maurizio Setti dice addio al Mantova. Nella giornata di oggi infatti, il 46,5% del capitale sociale del club, fino a questo momento in mano al presidente dell'Hellas Verona, passa a Filippo Piccoli che adesso detiene il 93% delle quote della società biancorossa. Dopo il passaggio della Salernitana da Lotito e Iervolino, nel momento della promozione in A, e l'uscita di scena di Setti dalla proprietà del club lombardo, è Aurelio De Laurentiis l’unico soggetto ad essere proprietario di due club di calcio italiani, ovvero Napoli e Bari.

"Lo scorso anno, il Consiglio Federale ha prorogato la data entro la quale saranno ancora tollerate le multiproprietà. La FIGC aveva deciso di modificare la norma transitoria dell’articolo 16-bis delle NOIF, prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà all’inizio della stagione 2028/29. In origine la deadline era stata fissata per il 2024/25" ricorda Calcio e Finanza.