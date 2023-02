Vittoria decisamente agevole per il Napoli che oggi allo Stadio Maradona ha travolto la Cremonese. 3-0 il risultato finale in un match che non è mai stato in bilico. È Kvaratskhelia dopo 21 minuti a portare in vantaggio gli azzurri, poi nella ripresa arrivano le reti di Osimhen ed Elmas che chiudono i giochi. Con questo risultato il Napoli blinda il suo primo posto e continua ad avvicinare il terzo Tricolore della sua storia, con il distacco sull’Inter che sale a 16 punti in attesa del match dei nerazzurri contro la Sampdoria.