L'esclusione dalla partita di ieri contro il Napoli e la sostituzione dopo pochi minuti nella partita contro il Bologna hanno fatto molto rumore in casa Roma, tanto da lasciar ipotizzare un divorzio prematuro tra i giallorossi e Renato Sanches. Lo scrive dalla Francia Footmercato, che sottolinea come il portoghese, in prestito nella capitale dal PSG, abbia 'cancellato' la Roma dai suoi profili social dopo la mancata panchina di ieri contro il Napoli. Che l'avventura di Sanches sia agli sgoccioli?