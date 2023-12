Dopo la sconfitta di Bologna, José Mourinho ha spostato il focus sul suo futuro come allenatore della Roma. Un tema che, ovviamente, ha attirato la curiosità dei giornalisti, che non hanno perso tempo per chiedere chiarimenti allo Special One durante la conferenza stampa odierna: "Sicuramente c'erano dubbi sulla mia posizione, magari si poteva pensare che nella mia testa c'è un dubbio o che dipende dal Fair Play Finanziario, da questo o da quello - la premessa del portoghese -. Il mio obiettivo era dire che non ci sono dubbi e non dobbiamo neanche parlarne. È tutto chiaro. Qualcuno poteva pensare 'Mourinho vuole rimanere', altri il contrario. Per me non dipende da questo o quell'altro, è così. Io sono stato onesto sempre. Quando ho firmato con la Roma, una settimana dopo ho ricevuto un'offerta importante, ho avvisato e ho detto di no.

A dicembre della prima stagione ho ricevuto un'offerta importante dal Portogallo e ho detto di no. Dopo la finale di Budapest ho informato la proprietà dell'offertà dall'Arabia e ho detto no. Adesso la mia onestà finisce qua. Voglio rimanere e lottare, pur con tutte le difficoltà e le cose negative. Questa è la mia posizione e non ci sono dubbi. Adesso non voglio parlarne più"