Il Lecce ferma anche la corsa della Roma: la formazione di José Mourinho non va oltre l'1-1 al Via del Mare nel secondo incontro del sabato della 22esima giornata del campionato di Serie A. Gara molto intensa che si decide nel primo tempo: al settimo minuto a passaggiare in vantaggio sono i salentini con Roger Ibanez che manda nella propria porta correggendo il colpo di testa di Federico Baschirotto; dieci minuti dopo la squadra ospite pareggia con la conclusione dagli undici metri di Paulo Dybala.